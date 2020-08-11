مغامرة هجومية بين باريس وأتالانتا من أجل نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تبدأ الدورة المجمعة لخوض نهائيات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء في لشبونة بمواجهة ربع النهائي بين أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقام دور الثمانية من مباراة واحدة بعد إلغاء قاعدة الذهاب والإياب نظراً لتفشي فيروس كورونا عالمياً، وسيكون نصف النهائي كذلك، وأيضاً المباراة النهائية التي تقام كما العادة في 90 دقيقة فقط.

فريق باريس سان جيرمان احتل المركز الثاني في قائمة أكثر أندية دوري الأبطال تسجيلاً في مرحلة المجموعات (17 هدف)، لكن فريق أتالانتا لم يسجل سوى 8 أهداف فقط في المجموعات.

أتالانتا كان خارج البطولة تماماً مع انتهاء مباريات الدور الأول في المجموعة التي ضمت مانشستر سيتي وشاختار دونتسك ودينامو زغرب، لكنه حصد 7 نقاط في الدور الثاني وتأهل إلى ثمن النهائي.

Advertisements

وأمام فالنسيا في ثمن النهائي أظهر أتالانتا قدرات هجومية كبيرة حيث سجل 8 أهداف ذهاباً وإياباً في الفريق الإسباني، على عكس باريس سان جيرمان الذي خسر (2-1) أمام بروسيا دورتموند ثم فاز (2-0) ليتأهل.

وفي الدوري الإيطالي تصدر أتالانتا قائمة الأكثر تهديفاً برصيد 98 هدفاً مسجلاً رقماً قياسياً في المسابقة التي توج بها فريق يوفنتوس.

وقبل إلغاء الدوري الفرنسي سجل باريس سان جيرمان 75 هدفاً خلال 27 مباراة فقط ما يعني أنه كان من الممكن أن يتخطى الـ100 هدف لو اكتملت المسابقة.

وستكون مواجهة لشبونة بين فريقين يسعيان دائماً للهجوم ولديهما كل الأسلحة اللازمة للفتك بمرمى المنافس، وهو ما يشير إلى أمسية هجومية ممتعة بين الفريقين الإيطالي والفرنسي.