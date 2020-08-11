الخليج 365 يكشف.. الأهلي يستعد لبدء مفاوضات التجديد مع أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
ينتظر النادي الأهلي وصول لاعبه المغربي وليد أزارو إلى القاهرة الشهر المقبل من أجل بداية مفاوضات تجديد العقد.
أزارو انتقل إلى فريق الاتفاق على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لكن اللاعب رفض مد إعارته لنهاية الموسم الحالي في المملكة العربةي السعودية.
وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أجرى اتصالاً مع اللاعب المغربي وتم الاتفاق على أن يصل أزارو القاهرة في سبتمبر المقبل.
وبعد وصول أزارو القاهرة سيعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بحضور وكيل اللاعب للتفاوض حول تفاصيل العقد الجديد.
وسيتوقف استمرار اللاعب مع الفريق على قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بعيداً عن تجديد العقد.
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