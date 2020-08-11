إيقاف ندياي لاعب الشباب االسعودي.. اعرف السبب

أعلنت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء إيقاف السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي. وألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال بسبب السلوك المشين في مباراة الوحدة بعدما حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعد ضربه لاعب الوحدة وليد باخشوين بدون كرة. في مباراة الوحدة بعدما حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعد ضربه لاعب الوحدة وليد باخشوين بدون كرة. كما ألزمت ‏لجنة الانضباط نادي الوحدة بدفع غرامة مالية بقيمة 22500 ألف ريال سعودي لحصول ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة الشباب. غرامة مالية بقيمة 22500 ألف ريال سعودي لحصول ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة الشباب. وكان فريق الشباب حقق فوزا كيبرا على الوحدة 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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