يد الزمالك يخوض تدريباته استعدادًا للدوري

خاض فريق اليد بنادي الزمالك، تدريباته اليوم في الساعة الثالثة عصرا بالنادي.. حيث انقسم التدريب إلى قسمين النصف الأولكان عبارة عن تمرينات بدنية في الجيم.. بينما القسم الثاني من التدريب كان عبارة عن تقسيمة بين اللاعبين.
ويستعد فريق يد الزمالك لاستئناف النشاط الرياضى بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويقود الفريق حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسرى مدربا.
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