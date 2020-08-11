الإجهاد يبعد أجاي عن مران الأهلي

اكتفى اللاعب النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش .

ونفذ أجاي بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته .

وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي .

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .