شاهد.. لاعبات يد الزمالك يخضعن لمسحة طبية

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خضعت لاعبات الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم إبراهيم لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا مساء اليوم الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.
من جانبه أكد قاسم ابراهيم المدير الفني للفريق أنه تم أيضا خضوع الجهاز الفني والإداري للفريق للتحاليل الطبيه والمسحه.
وخاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات تدريباته اليوم الثلاثاء علي فترتينصباحية والتدريبات المسائية بملاعب النادي المفتوحه عقب إجراء التحاليل والمسحه.
يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب عودة النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي.
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