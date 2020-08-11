شريف إكرامي يعود لمران الأهلي

عاد شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي للمران الجماعي اليوم الثلاثاء بعد أن غاب عن مران أمس الاثنين.
وأدى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفيومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم ، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وركز ميشيل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب، والكرات العرضية، كما ركز على الجانب البدني.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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