سيراميكا كليوباترا يعلن سلبية المسحة الطبية للاعبيه

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأشار البطاوي إلى أنه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت خلاله سلبية المسحة التي خضع لها الفريق ظهر أول أمس الأحد، استعدادا لاستئناف

دوري الدرجة الثانية.

يأتي ذلك قبل السماح للأندية بالتدريبات، استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الثانية في العشرين من سبتمبر الجاري، حيث يتصدر نادي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز.