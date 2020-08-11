فقرة إطالات بدنية للاعبي الزمالك نهاية التدريب

أدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة اطالات بدنية بنهاية الحصة التدريبية المقامة حاليا بملعب النادي. تأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك. اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك. وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه. وقام كارتيرون بمشاركة اللاعبين في هذه الفقرة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز السبت المقبل ضمن الجولة ال١٩ لبطولة الدوري الممتاز.

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