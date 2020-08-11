ميلان يحسم صفقة مهاجم هاماربي السويدي

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان نجح في حسم صفقة ضم مهاجم هاماربي الصاعد إيميل روباك مقابل 1.5 مليون يورو، اليوم الثلاثاء.

أوضح موقع “فوتبول إيطاليا” أن المهاجم الشاب قد يصل مساء اليوم إلى ميلانو للخضوع للفحوصات الطبية من أجل إتمام الصفقة.

وتفوق ميلان على نظيره آرسنال، الذي كان يراقب اللاعب منذ فترة عن طريق كشافي النادي، لكنهم لم ينجحوا في التوصل لاتفاق معه، حتى استطاع ميلان الاتفاق مع إدارة هاماربي السويدي، الذي يمتلك مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش 25% من أسهمه.

ويعتبر روباك من المواهب الساطعة في السويد، فالمهاجم الذي ولد في عام 2003 حقق لقب الدوري 5 مرات مع فرق الناشئين بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول في فترات سابقة.

الجدير بالذكر أن جاسبر يانسون قد تحدث عن انتقال روباك لصفوف ميلان في تصريحات للصحف السويدية، وقال فيها: “إيميل لاعب موهوب وقوي وسريع، هو هداف بالفطرة وكان محط اهتمام آرسنال وبايرن ميونيخ، لكنه اختار في النهاية الانتقال إلى ميلان”.

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