أخبار الأهلي: فايلر يفاجئ الخطيب ويطلب الاستغناء رسميًا عن ثلاث لاعبين من ضمنهم صالح جمعة

طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التخلص من بعض اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد فايلر قائمة الراحلين عن النادي الأهلي، وقدم طلب رسمي للجنة التخطيط بالنادي، من أجل عرضهم للبيع أو الإعارة.

وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نسبة من إعادة بيعه مستقبلا تصل إلى15%، كما طلب عودة الثنائي المعار أكرم توفيق ومحمد شريف لدعم الفريق الأحمر، في الموسم القادم.

واستقر رينيه فايلر على تجديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن لمدة موسم آخر، لصفوف سموحة، مع استمرار بعض اللاعبين في صفوف الجونة مثل باسم علي ومحمود الجزار.

مصيلحي يكشف اسماء الراحلين عن الأهلي

فجر رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف ان إدارة النادي الأهلي، عرضت عليه بعض اللاعبين، الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

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وقال مصيلحي في تصريحات عبر راديو مصر، أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وقت سابق، لضم بعض اللاعبين، مؤكدًا بأن إدارة القلعة الحمراء، عرضت عليه 3 لاعبين للانضمام للاتحاد السكندري، وهم “صالح جمعة وحسين السيد وأحمد الشيخ”، بعد خروجهم من حسابات فايلر.

وأضاف، أنه سيعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عقب نهاية الموسم، للتعاقد مع بعض اللاعبين، وفقا لرؤية الجهاز الفني للاتحاد السكندري برئاسة طلعت يوسف، مشيرًا إلى أن هناك خطة واضحة لدعم صفوف زعيم الثغر بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكـد بأنه يتمنى ضم صالح جمعة من النادي الأهلي، لكن الأمر يخضع لرؤية طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، نافيا في الوقت ذاته، وجود أي مفاوضات من جانب فريق الاتحاد السكندري لضم الحارس شريف إكرامي، متمنيا التعاقد معه مستقبلا، حال موافقة اللاعب بشكل رسمي.

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد السكندري، لتكشف عن الراحلين بشكل رسمي من الأهلي خلال الصيف المقبل، بأوامر من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، والذي يسعى لتخفيض عدد القائمة، من أجل التركيز على بعض الأسماء في الأهلي، علاوة على رغبته في ضم صفقات سوبر آخرى، مع انخفاض المردود الفني لعدد من الأسماء داخل النادي الأهلي.

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