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يحتدم الصراع على لقب هداف الدوري السعودي بين العديد من اللاعبين المتميزين أمثال المغربي “عبد الرزاق حمدالله” والفرنسي “بافيتيمبي جوميز” والسوري “عمر السومة“.
ويسعى الهداف المغربي نجم نادي النصر “عبد الرزاق حمدالله” للاحتفاظ بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن توج به بفارق مريح من الأهداف في موسم 2019/2018.
وشهدت الجولات الأولى من الموسم الحالي 2020/2019، تألق غير عادي من الثنائي البرازيلي “كارلوس إدواردو ورومارينيو” في تصدر لائحة هدافي الدوري السعودي.
لكن كل شيء تغير في نهاية النصف الأول من الموسم ومع بداية النصف الثاني بعدما استعادةحمدالله كامل لياقته البدنية ووضع كامل تركيزه مع النصر بعد اعتزاله الدولي، ليدخل في صراع شرس أمام جوميز الذي تحسن مردوده بعد انتهاء دوري أبطال آسيا، ويبدو أن صراعهما سيمتد حتى الجولة الأخيرة.
وبات عبد الرزاق حمدالله على بُعد هدف واحد من الوصول لـ 20 هدفًا في الدوري السعودي بفضل الهدف الذي سجله أمام أبها في الجولة 24 هذا الأسبوع، ومن خلفه جوميز برصيد 18 هدفًا بعد ثنائيته من ركلات جزاء أمام الفتح لحساب نفس الجولة.
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|
اللاعب
|
الفريق
|
عدد الأهداف
|
تمريرات حاسمة
|
عبد الرزاق حمدالله
|
النصر
|
19
|
3
|
بافيتيمبي جوميز
|
الهلال
|
18
|
4
|
عمر السومة
|
الأهلي
|
16
|
0
|
رومارينيو
|
الاتحاد
|
12
|
4
|
نياكاتي
|
الوحدة
|
12
|
3
|
كارلوس إدواردو
|
الهلال
|
12
|
0
|
ستراندبيرج
|
الحزم
|
11
|
2
|
آندريا
|
العدالة
|
9
|
1
|
سعد بقير
|
أبها
|
8
|
8
|
جوليانو
|
النصر
|
8
|
5
|
خوانكا
|
الشباب
|
8
|
5
|
أنسيلمو
|
الوحدة
|
8
|
2
|
دجانيني
|
الأهلي
|
8
|
2
|
يوسف الجبلي
|
الفيصلي
|
7
|
11
كانت هذه تفاصيل خبر محدث | جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة 24 “الصراع يحتدم بين حمدالله وجوميز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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