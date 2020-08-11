الأهلي يتسلم ملعبه الجديد غدًا في احتفالية تاريخية

يتسلم النادي الأهلي، ملعبه الجديد، غدًا الأربعاء، في احتفالية كبرى تقام بإستاد السلام الدولي الذي سيتحول إلى “استاد الأهلي” بعد الاتفاق بشكل رسمي مع شركة إستادات القابضة، حيث تم توقيع الاتفاق في وقت سابق بين الطرفين.
وتنطلق الاحتفالية في تمام الساعـة السادسة مساءًا، بحضور رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيس شركة إستادات “محمد كامل”.
وشهدت اتفاقيات بين الأهلي واستادات للحصول على حق انتفاع الملعب وتحويل اسمه إلى استاد النادي الأهلي بالإضافة لعدة امتيازات أخرى خاصة بفرع للنادي في الأقصر وتطوير قناة النادي وغيرها من المشروعات التي سيتم الكشف عنها تباعا.
كان الأهلى قد أنهى المرحلة الأولى من الترتيبات الخاصة بتحهيز ستاد السلام والتى تضم تجهيز غرف خلع الملابس وتغيير اللوحات حول الملعب ووتركيب شاشات تليفزيونية بجوار مدرجات الدرجة الثانية والثالثة وتجهيز منطقة «ميكسد وزن».
فيما تضم المرحلة الثانية تجهيز عدد من الملاعب الفرعية وإنشاء متحف خاص بالأهلى وغرف خلع ملابس الناشئين.
وسوف تشمل الاحتفالية العديد من الفقرات، أبرزها مباراة بين نجوم الأهلى السابقين.
وحصل الأهلي على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عامًا، في الوقت الذي سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الانتاج الحربي، علي الملعب بشكل طبيعي ووفقا للعقد المبرم مع شركة إستادات
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