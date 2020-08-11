أخبار النصر| صحيفة نيجيرية تُبرز “أمر لا يُصدق” بعد الفوز على أبها!

أعدت صحيفة “legit” النيجيرية تقريرًا عن نجاح محترف نادي النصر، أحمد موسى، في التسجيل خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما أحرز هدفًا بالأمس في فوز العالمي بنتيجة 2 ـ 0 على أبها ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده بعد الفوز على أبها إلى 48 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 6 جولات، ويلعب الزعيم أمام العدالة في الجولة المقبل يوم السبت، بينما يستضيف العالمي فريق الوحدة.

أمر لا يُصدق!

الصحيفة النيجيرية قالت في تقريرها عن اللقاء “هدف أحمد موسى هو الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي، مما ساعد فريقه النصر على الفوز على أبها 2-0. هذا أمر لا يصدق لقائد المنتخب النيجيري بالنظر إلى حقيقة أن هدفه الأخير في الدوري السعودي كان في أبريل من العام الماضي”.

وأضافت “النصر الذي لعب خارج أرضه سجل الهدف الأول في الدقيقة 58 عن طريق عبد الرزاق حمدالله وكانت جهود المضيفين لاستعادة التكافؤ فاشلة. ضاعف أحمد موسى النتيجة في الدقيقة 63 ليمنح فريقه التقدم بهدفين قبل أقل من 30 دقيقة على نهاية المباراة”.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن النصر حاول تسجيل المزيد من الأهداف ضد أبها، لكنهم لم يتمكنوا من هز الشباك حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-0.

أحمد موسى مع النصر

وانضم اللاعب النيجيري إلى النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في أغسطس 2018، بصفقة ضخمة بلغت 16.5 مليون يورو، وينتهي عقده مع العالمي في يونيو 2022.

وشارك أحمد موسى مع النصر في 50 مباراة، بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 12 هدفًا، واستطاع الدولي النيجيري حتى الآن تحقيق بطولتين مع نادي النصر، وهما بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر.

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