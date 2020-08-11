أخبار الهلال| “سارق” الأضواء يُثير اهتمام موقع الاتحاد الآسيوي

أعد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرًا عن فوز نادي الهلال الصعب على ضيفه الفتح، بنتيجة 2 ـ 1، في المباراة التي أُقيمت أمس الإثنين، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وتحت عنوان “سجل جوميز في المرميين واقترب الهلال أكثر من اللقب”، قال المصدر “سرق بافتيمبي جوميز الأضواء من جديد، حيث سجل المهاجم ثلاث مرات ليقترب الهلال من لقب الدوري السعودي للمحترفين”.

وأضاف “فاز الهلال على الفتح بنتيجة 2-1، وسجل جوميز هدفا في مرماه بعد أن منح حامل لقب دوري أبطال آسيا التقدم في الدقيقة 38 من ركلة جزاء على ملعب جامعة الملك سعود”.

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وأشار موقع الاتحاد الآسيوي “كان هذا هو الهدف السابع عشر للمهاجم الفرنسي هذا الموسم، لكنه سمح عن غير قصد للفتح بالعودة إلى المباراة عندما حول الكرة إلى شباك الهلال بعد ركلة ركنية في الدقيقة 53. مع فوز النصر حامل اللقب على أبها 2 ـ 0 في وقت سابق يوم الإثنين، وتقليص الفارق إلى 6 نقاط، اندفع الهلال للأمام بحثا عن الفوز”.

وأنهى الموقع تقريره “جاءت تلك الفرصة في الدقيقة 87 عندما حصل الهلال على ركلة جزاء أخرى وقام جوميز بالتعويض عن الهدف الذي سجله في مرماه بهدوء في الشباك ليحسم النقاط الثلاث لمتصدر الدوري”.

ويتصدر الهلال حاليا بطولة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 6 جولات، ويلعب الزعيم أمام العدالة في الجولة المقبل يوم السبت، بينما يستضيف النصر فريق الوحدة.

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