ميسي يشتري منزلًا في ميلانو الإيطالية

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، اشترى منزلًا في مدينة ميلانو.



وربطت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية مؤخرًا ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.



ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ميسي اشترى منزلًا بالقرب من مقر نادي إنتر، في مدينة ميلانو.



وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء بعد أسابيع قليلة من شراء والد ميسي لمنزل في نفس المنطقة، ليعزز أنباء انتقال البرغوث إلى النيراتزوري.



يذكر أن تقارير صحفية سبق أن بررت شراء والد ميسي لمنزل في ميلانو، بسبب انخفاض الضرائب هناك.



وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في صيف العام المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.



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