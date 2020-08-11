رياضة | مدافع الأهلي يستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.