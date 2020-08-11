رياضة | الداخلية يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لعودة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لعودة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعبي فريق الداخلية معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، معسكر مغلق في أحد فنادق الإسماعيلية، استعداداً لعودة منافسات الموسم الحالي، بمسابقة القسم الثاني.

ولعب فريق الداخلية 17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وسبعة تعادلات، وتلقى خسارتين، وسجل لاعبيه، 26 هدف، وعليه 12 هدف.

ويخوض فريق الداخلية، خمسة مباريات مرتقبة وهامة، في صراع المنافسة على التأهل للدوري الممتاز، في الموسم الحالي، عقب قرار مجلس الوزارء واللجنة الخماسية، بعودة المنافسات التي توقفت بسبب كورونا.

ويحتل الداخلية المركز الثاني، في جدول ترتيب فرق (المجموعة الثانية) بدوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020، ويملك ، في رصيدة 31 نقطة، بالمركز الثاني،

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وعقب قرار عودة المسابقات، سيلعب الداخلية خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه منتخب السويس، ثم يحل ضيفا على النجوم، قبل أن يستقبل المريخ، ويحل ضيفا على جمهورية شبين، وسيختتم الداخلية الموسم بلقاء النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط