رياضة | فياريال يقترب من ضم كوكلين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فياريال يقترب من ضم كوكلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي فياريال الإسباني، بات قريبًا من الحصول على خدمات الفرنسي فرانسيس كوكلين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيدفع فياريال سيدفع ما يقرب من 8 ملايين يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلين.

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وكشفت صحيفة "ماركا" أن كوكلين، 29 عامًا، ودع زملاءه بفريق فالنسيا بالأمس، ووصل الثلاثاء إلى منشآت مدينة فياريال الرياضية للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع على العقد.

وسبق لكوكلين اللعب بصفوف أرسنال حتى 2018 تخللها عدة إعارات لفرايبورج الألماني وتشارلتون الإنجليزي، قبل انتقاله لـ"الخفافيش" في يناير 2018.

وشارك كوكلين هذا الموسم مع فالنسيا في اجمالي 36 مباراة، منها 26 في الليجا و6 في دوري الأبطال و3 في كأس الملك ومباراة بكأس السوبر، وصنع خلالها هدفين.