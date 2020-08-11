رياضة | أزمة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي جلسة مع محمد الناهيري مدافع الفريق لإنهاء أزمته بالفترة الحالية.

وكان الناهيري قد انقطع عن التدريبات والمشاركة مع الفريق منذ فترة كورونا بسبب خلافات حول بنود تجديد تعاقده مع النادي.

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ونشبت الازمة بين الوداد وناهيري بسبب رفض الأخير تجديد عقده وطلب الحصول على راتب ضخم من أجل الموافقة على البقاء في النادي.

ويسعي الوداد لإنهاء أزمة اللاعب في الفترة الحالية بعد الخلل الكبير في الدفاع الذي ظهر على الفريق بالمباريات الاخيرة خاصة وأن الوداد ينتظر قمة نارية أمام الأهلي في بطولة إفريقيا.

ويواصل ناهيري تدريباته بشكل منفرد، ويرفض العودة إلى صفوف الوداد، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الوداد.