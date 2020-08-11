رياضة | الألومنيوم يجري المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يجري المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري فريق نادي الألومنيوم ظهر اليوم الثلاثاء، المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

وقامت إدارة نادي الألومنيوم، يوم السبت الماضي بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والجهاز الفني على نفقة النادي الخاصة، بعد تأخر اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن موعد المسحات.

واستأنف فريق الالومنيوم تدريباته مساء الأحد الماضي بالملعب الرئيسي للنادي، بحضور جميع اللاعبين تحت قيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق.

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة.