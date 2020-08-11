رياضة | بعد عودته.. تعرف على أبرز 10 مدربين لفرق الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودته.. تعرف على أبرز 10 مدربين لفرق الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الانتعاش والمنافسة عادت إلى فرق الدوري العام المصري بعد استئنافه عقب فترة توقف كبيرة بسبب جائحة كورونا.

ويحاول المديرين الفنيين للأندية الحصول على أكبر مكاسب وإثبات الذات بعد تلك الفترة من التوقف، وفي السطور التالية نلقى الضوء على أبرز مدربي فرق " الممتاز".

رينيه فايلر

يتربع على عرش قائمة مدربي أندية الدوري العام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي صاحب الصدارة حتى كتابة تلك السطور.

وتولى " فايلر" مهمة تدريب النادي الأهلي في 2019، واستطاع تحقيق نتائج إيجابية أبرزها بطولة الدوري العام النسخة الماضية، ورغم الحديث عن تركه للأحمر خلال الفترة الماضية قبل استئناف الدوري، أكد هو أنه مستمر وعاد للتدريب بعد انتهاء إجازته ليواصل مسيرة الفوز.

كارتيرون

وينضم لقائمة أبرز مدربين الدوري العام، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، والذي تولى المهمة العام الماضي بعد تجربة قصيرة مع النادي الأهلي .

واستطاع " كارتيرون" تحقيق بطولات مع الأبيض في فترة توليه القصيرة، وحتى الآن أثبت قدرته على تشكيل فريق جديد للزمالك قادر على المنافسة رغم أن ترتيب الزمالك حتى كتابة تلك السطور المركز الثالث في الدوري العام .

أنتي تشاتشيتش

يعد " تشاتشيتش" من الوجوه الجديدة في الدوري العام المصري بعد توليه مسئولية تدريب نادي "بيراميدز" في ديسمبر الماضي.

وتعود جذور " أنتي" إلى كرواتيا إذ يعد من أول 10 مدربين يحصل على رخصة "يويفا برو" بجانب توليه مسئولية منتخب بلاده قبل الانتقال لمصر.

ويحتل نادي بيراميدز حتى كتابة تلك السطور المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري العام المصري.

علاء عبد الغني

وبعيدًا عن مدربي المراكز الثلاثة الأولي يبرز عدد آخر من المدربين مثل علاء عبد الغني الذي يتولى مهمة تدريب فريق المقاولون العرب الذي يحتل مرتبة متقدمة في ترتيب فرق الدوري.

وقبل احتراف التدريب لعب علاء عبد الغني لعدة فرق واختتم حياته الرياضية بنادي الزمالك بجانب جهوده الملموسة للمنتخب المصري.

محمد إبراهيم

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الأمر ذاته ينطبق على المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري محمد إبراهيم الذي يتولى مسئولية زعيم الثغر .

واستطاع " إبراهيم" خلق حالة إيجابية بين اللاعبين بجانب ترتيب متقدم في جدول الدوري العام الممتاز ويحتل المركز الخامس حتى كتابة تلك السطور.

حمادة صدقي

يعد الكابتن حمادة صدقي من أبرز الوجوه الرياضية في الدوري العام الممتاز، فمن ناحية يمتلك الرجل تاريخ رياضي كلاعب في صفوف النادي الأهلي لأكثر من سبع سنوات.

ومن الناحية الأخرى استطاع تحقيق اسم جيد في عالم التدريب ويتولى الآن مسئولية نادي سموحة الذي حقق نتائج طيبة هذا الموسم.

مجدي عبد العاطي

وينضم لقائمة أبرز مدربي الممتاز، مجدي عبد العاطي مدرب نادي الإنتاج الحربي الذي سبق وأن درّب فريق اسوان واستطاع تحقيق نتائج طيبة معه.

ورغم تأخر نادي الإنتاج الحربي في جدول ترتيب الدوري العام الممتاز لازال الكثيرون يضعون أمل عليه في التقدم خاصة أن تاريخ النادي كبير بجانب مدربه.

حلمي طولان

أما المدير الفني لنادي إنبي، حلمي طولان فيعد من أشهر مدربي الدوري الممتاز، فهو من ناحية لاعب قدير انضم لعدد من الأندية كلاعب، وحين احترف التدريب ايضًا استطاع تولي زمام الأمور في أكثر من نادي أبرزهم نادي الزمالك وحرس الحدود.

ويتولى حلمي طولان الآن مسئولية نادي "إنبي" صاحب التاريخ الجيد مع البطولات بجانب مدربه الذي يستطيع الوقوف أمام فرق الدوري الكبيرة كالأهلي والزمالك.

طارق العشري

وبجانب حلمي طولان، يبرز طارق العشري المدير الفني للنادي المصري وأحد أبرز الوجوه في الدوري الممتاز بعد توليته مهمة فرق مثل وادي دجلة وإنبي واستطاعته الحصول على 3 بطولات مع الفرق التي درّبها.

ويعد "العشري" ضمن العقليات الرياضية في الدوري الممتاز بابتكاره خطط لعب جديدة وإجادتها وتحقيق الفوز على فرق كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي، ومع المصري استطاع ايضًا تحقيق نتائج جيدة .

جوميز

ومن الوجوه الأجنبية في الدوري العام المصري يبرز ديدييه جوميز اللاعب الفرنسي والمدرب الحالي لنادي الإسماعيلي.

ويعول جماهير "برازيل مصر " على المدرب الفرنسي في إعادة "دروايش مصر" إلى الصدارة التي افتقدوها لسنين طوال.