رياضة | أوباما يواصل التأهيل في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباما يواصل التأهيل في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها.

وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.

ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.