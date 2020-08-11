رياضة | نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد البرازيلي "إدميلسون" نجم برشلونة الإسباني السابق، أحد أفضل من شغل مركز خط الوسط المدافع في العالم خلال الـ20 عامًا الأخيرة، حيث صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة، وحقق العديد من الإنجازات والبطولات سواء مع منتخب البرازيل أو خلال رحلته الاحترافية في أوروبا، خلال مسيرة كروية امتدت أكثر من 18 عامًا.

لعب "إدميلسون" خلال مشواره الكروي مع عدة أندية أبرزهم، ساو باولو وبالميراس البرازيليين، وليون الفرنسي، وبرشلونة الإسباني والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005 / 2006، كما كان ضمن كتيبة منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 2002 مع المدرب الشهير لويس فيليب سكولاري وهو آخر ألقاب "السيليساو" بالبطولة العالمية.

حاور "الخليج 365 الرياضي" البرازيلي إدميلسون والذي تطرق للحديث عن مسيرته العملية بعد اعتزال كرة القدم، ورؤيته للمنافسة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، والمرشح الأبرز لحصد اللقب، ومستقبل ميسي مع برشلونة، ونجاحات نجمنا المصري محمد صلاح في إنجلترا وهو ما نكشف تفاصيله في السطور التالية:-

1- حدثنا عن أبرز الإنجازات والبطولات في مشوارك الكروي؟ وماذا تفعل في مسيرتك مع كرة القدم بعد الاعتزال؟

لا شك أن أهم الألقاب في مسيرتي كانت لقب كأس العالم الخامس لمنتخب البرازيل عام 2002 ولقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 لفريق برشلونة. أثناء اللعب مع ليون، لا يسعني إلا أن أذكر العديد من الألقاب الوطنية على التوالي لأن هذا النادي حتى ذلك الحين لم يكن لديه ألقاب، ثم قدم لنا تسلسلًا جيدًا توج به جونينيو بيرنامبوكانو. بعد أن أنهيت مسيرتي كلاعب كرة قدم كرست نفسي للدراسة: تلقيت تدريبًا في إدارة الأندية في برشلونة في مدرسة MBP وأعدت لأكون متحدثًا تحفيزياً من أجل محاضرات تحفيزية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على رخصة مدربي الاتحاد البرازيلي وأنا حاليا رئيس نادي "سكا برازيل" الذي أعد أيضًا شريكًا فيه مع مستثمرين يابانيين ويركز على فئتي تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا.

2- كنت ضمن الجيل الفائز بآخر كأس عالم للبرازيل عام 2002.. ما أسباب ابتعاد منتخب السامبا عن اللقب العالمي طوال السنوات الماضية؟ وهل يستطيع "تيتي" تحقيق اللقب مع السيلساو؟

أعتقد أن البرازيل ستكون دائمًا واحدة من الدول المفضلة في كرة القدم العالمية بالنسبة للرياضيين الماهرين الشباب، وبالتالي أعتقد أن تيتي (وهو مدرب ناجح وبشكل أساسي لأحد الناديين الأكثر شعبية في البلاد) يمكنه تنظيم للاعبين وأن يطمح للحصول على لقب عالمي. في رأيي، لم تتمكن البرازيل من جلب الألقاب في السنوات الأخيرة لأن اللاعبين يغادرون بلادنا وهم أكثر شبابًا ومع ذلك لا يمكنهم القيام بعمل جماعي مثالي، بمعنى آخر، نستمر بالعديد من المواهب الفردية ولكننا بحاجة إلى تحسين الروح الجماعية.

3- بإعتبارك كنت لاعبًا في برشلونة.. من وجهة نظرك ما أسباب تراجع الفريق هذا الموسم وخسارته لقب الدوري الإسباني؟

كثيرون قالوا إنه من الممكن أن تكون مشاكل "سيتين" مع تشكيلة اللاعبين، لكنني بصراحة لا أعتقد ذلك لأنه لاعب كرة قدم يريد دائمًا أن يكون فائزًا ونادٍ كبير مثل برشلونة يتخطى هذه المواقف. أعتقد فقط أن النادي قد وصل إلى مستوى جيد من التطور قبل الوباء وأن الافتقار إلى الإيقاع بعد هذا الوباء لدى بعض الرياضيين - وهو طبيعي - تسبب في بعض الصعوبات في التنظيم التكتيكي.

4- كيف تري مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ؟

ستكون مباراة صعبة للغاية، كلا الفريقين يملكان أدوات القدرة على الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، أعتقد بأن الفائز منهما سيكون هو بطل دوري الأبطال، ومع ذلك، من وجهة نظري، انتهت رغبة ميسي الكبرى في التغلب على نهاية الدوري الإسباني وعندما يريد ميسي شيئًا ما وعندما يريد حقًا هذا الشيء ينجح ويجمع زملائه في الكرة معه. أعتقد نعم، أن برشلونة لديه فرص. وأياً كان من يغادر، فإن اللقاء بين برشلونة وبايرن ميونخ هو المفضل بالنسبة لي.

5- ما رأيك فيما قدمه كيكي سيتين مع برشلونة؟ وكيف تري نجاح زيدان في التتويج بلقب الليجا مع ريال مدريد؟

كما قلت في الإجابة الأولى، لا أعتقد أن فريقًا منتصرًا مثل برشلونة سيحول المشاكل الداخلية مع المدربين إلى عقبات أمام الانتصارات. أعتقد أن "سيتين" قام بعمله جيدًا قبل الوباء. إذا حدث شيء ما وراء الكواليس، فإنه لن يسقط الفريق في الملعب. ومع ذلك، فإن الفوز على بايرن قد يقود برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في المستقبل، والألقاب العظيمة دائمًا تمحو اللحظات السيئة خارج الملعب. بالنسبة لزيدان، على مدار تاريخه فهو مدرب أو لاعب متحمس، وهذه المرة تمكن من إعادة الفريق جيدًا بعد الوباء.

6- هل تؤيد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة في الموسم المقبل؟ وما الوجهة المناسبة له حال رحيله؟

أعتقد أن ليونيل ميسي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بقبضة أكبر بسبب النهاية السيئة للدوري الإسباني. لقد أظهر بالفعل هدفه، حيث ينهض ويقاتل من أجل الكرة حتى ينهيها. لا أرغب في رؤية ميسي يخرج من نادي برشلونة لأنه يمثل حقبة، ولكن في عالم التسويق ومع وجود العلامات التجارية التي تحتاج إلى القيام بحملات جيدة بعد الوباء، لا أعتقد أن أي انتقال دعائي كبير يعد مستحيلًا، ليضعه مع نجوم آخرين في صفوف فريق كبير.

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7- حال رحيل "سيتين" عن برشلونة.. من ترشح لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني؟

أعتقد أنه إذا ترك سيتين نادي برشلونة، فسيكون ذلك بسبب عدم أدائه بشكل جيد في دوري الأبطال. لا أستطيع أن أتخيل تجارب جديدة أو أسماء واعدة من بعده، وأنا أفهم أن نادي برشلونة سيضطر للقتال من أجل عقد طويل مع أحد النجوم مثل كلوب أو جوارديولا. من الواضح أنني أحلم يومًا ما برؤية بيب مرة أخرى في برشلونة. أعتقد أن ذلك سيمضي قدمًا كطريقة لإنهاء عهد ميسي، والبدء من جديد بقوة بيب. لكن بسبب تسلسل فشل النادي والقضايا السياسية، يمكن أن نتوقع موقف عودة جوارديولا.

8- هل أخطأ نيمار دا سيلفا بالرحيل عن برشلونة؟ وهل تنصحه بالعودة للبرسا مجددًا؟

أعتقد أنه يجب على المحترفين اتخاذ قراراتهم وأن كل قرار، عندما يكون مدروسًا جيدًا، يكون شرعياً. لا أحد يعلم ما يدور في ذهن نيمار جونيور أو مستشاريه لإبداء الرأي إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة له للتنافس بقوة أكبر باعتباره نجمًا ضد ميسي وكريستيانو رونالدو أو إذا لم يكن الأمر كذلك. ولكن بعد أن اتخذ القرار، عليه أن يبذل قصارى جهده دائمًا. وفيما يتعلق بنصيحتي له بالعودة إلى نادي برشلونة أم لا، أعتقد أنني أفضل إبداء هذا الرأي بعد نهائيات دوري أبطال أوروبا، وهي فرصة رائعة عليه أن ينقل باريس سان جيرمان بعيدًا.

9- كيف ستكون كرة القدم بعد انتهاء حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأفضل عالميًا؟

أعتقد أن كرة القدم بعد عصر التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ستكون أقل تركيزًا على عدد قليل من اللاعبين البارزين. نرى على سبيل المثال أنه بالإضافة إلى الأمريكيين الجنوبيين والأفارقة، لدينا اليوم جيل جيد من الرياضيين العرب الناشئين، أي أنه مع وجود بطولات أقوى وسيناريو إنفاق أكثر عقلانية بعد الوباء، لا ينبغي أن نركز لفترة طويلة - على مدار 10 سنوات على سبيل المثال - على اثنين أو ثلاثة لاعبين رئيسيين أعتقد أننا سنعيش دورة من "أفضل اللاعبين في العالم".

10- ما رأيك فيما حققه المصري محمد صلاح من نجاحات وبطولات مع ليفربول؟ وهل تؤيد استمراره مع الريدز أم رحيله لخوض تحدي جديد؟

أعتقد أن اللاعب يجب أن يقضي أكبر وقت ممكن مع أولئك الذين يجعلونه يعرف عن نفسه كثيرًا والذين يمثلون لحظات الانتصار. في غضون ذلك، يواصل محاولة جلب فريقه الوطني إلى سيناريو جيد في عالم كرة القدم. بهذه الطريقة أعتقد أنه يجب أن يبقى في مكانه على الأقل حتى ما بعد كأس العالم المقبلة، حيث ستتاح له الفرصة لرفع اسم بلدك أكثر. وعن نجاحاته وإنجازاته بالقميص الأحمر، فأنا أفهم أنها مستحقة للغاية لأنه اتخذ شكل اللعب الذي طلبه النادي من خلال مدربه، وقام به ببراعة.

11- من ترشح للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي؟

أعتقد أن الفائز سيكون بين بايرن ميونيخ وبرشلونة.

12- من المدافع الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية؟ ومن اللاعب الذي تعتبره خليفتك بالملاعب؟

إنه عام مختلف بسبب الوباء، وسواء كنا نتحدث عن المدافعين أو حراس المرمى أو المهاجمين، فمن الصعب جدًا في هذه المرحلة اختيار شخص ما باعتباره الأبرز، بالإضافة إلى أنه مازال هناك الكثير من الأحداث. من المهاجمين، سيكون من السهل اختيار ليفاندوفسكي؛ ومن المدافعين، لا يجب أن أقول في الوقت الحالي. بالنسبة لخليفتي، لا أعتقد أن هناك أي خليفة لشخص. كل منهم له مساهمته، ويصنع قصته. وبهذه الطريقة، سأكون متغطرسًا إذا قلت إن هناك من يخلفني أم لا.

13- كيف تري مستقبل كرة القدم العالمية بعد جائحة "كورونا"؟

أعتقد أن عالم كرة القدم سيتحول بعد الوباء إلى عقلانية أكثر وبأموال أقل يمكن إنفاقها بشكل سيء. أعتقد أن العقود ستكون أكثر منطقية وأن اللاعبين يجب أن يعتقدوا أنهم لم يعد بإمكانهم كسب الكثير كما فعلوا بينما يتعافى العالم من شيء سيء للغاية. لن تتمكن شبكات التلفزيون أيضًا من الحفاظ على جزء من هذا النظام دون عودة ظهور العلامات التجارية.

14- في النهاية، حدثنا عن أحلامك وطموحاتك المستقبلية؟

فيما يتعلق بتطلعاتي ومستقبلي، أركز حالياً على بناء نادي كرة القدم في البرازيل الذي أعد رئيسه وشريكًا فيه مع مستثمرين يابانيين. "سكا برازيل" هو نادٍ يركز على فئتي تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا، ولكنه سيعمل أيضًا على تكوين أو استعادة القيم الرياضية للاعبين تحت 20 عامًا و23 عامًا. هذا هو بالضبط ما كرّست نفسي له، وأعتقد في الوقت الحالي أن الوقت قد حان لكي يركز إدميلسون على بناء العلامة التجارية والأصول الخاصة بنادي "سكا برازيل".