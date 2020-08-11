رياضة | عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع شركة استادات على موعد افتتاح ستاد السلام "الأهلي" بعدما حصل النادي الأحمر على حق انتفاعه لمدة ٢٥ عام.

وحدد مسؤولو النادي الأهلي الساعة السادسة مساء غد الأربعاء موعدًا لافتتاح ستاد الأهلي الجديد بالاتفاق مع شركة استادات.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوى لنجوم النادي الأحمر القدامى وعددًا من الشخصيات الرياضية البارزة وعلى رأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكانت شركة استادات قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتطوير استاد السلام "الأهلي" حاليا وقامت بوضع لافتات تحمل نادي القرن بمحيط الاستاد.