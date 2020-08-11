رياضة | عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع شركة استادات على موعد افتتاح ستاد السلام "الأهلي" بعدما حصل النادي الأحمر على حق انتفاعه لمدة ٢٥ عام.
وحدد مسؤولو النادي الأهلي الساعة السادسة مساء غد الأربعاء موعدًا لافتتاح ستاد الأهلي الجديد بالاتفاق مع شركة استادات.
وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوى لنجوم النادي الأحمر القدامى وعددًا من الشخصيات الرياضية البارزة وعلى رأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وكانت شركة استادات قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتطوير استاد السلام "الأهلي" حاليا وقامت بوضع لافتات تحمل نادي القرن بمحيط الاستاد.