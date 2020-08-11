رياضة | مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وطلب باهر المحمدي الرحيل بصفقة نهائية عن الاسماعيلي، في فترة الإنتقالات المقبلة مما سبب أزمة داخل الإدارة حيث يعد المحمدي من العناصر الأساسية ويقترب الأهلي من حسم الصفقة.

Advertisements

واقترب باهر المحمدي من الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة والذهاب إلى إحدى الدوريات الخارجية خلال الفترة القادمة.

وطلب باهر المحمدي، الرحيل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد رحيل باهر المحمدي إلى، الفريق التركي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة محطة ترانزيت من أجل الإنتقال إلى النادي الأهلي.