رياضة | عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد العزيز البمبي، خال النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن حلة صلاح غالي، والد اللاعب، تحسنت بشكل كبير، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان والد اللاعب قد تعرض لبعض المشاكل في القلب، دخل على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قبل أن يغادر المستشفي بعد تحسن حالته.

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وأكد خال اللاعب في تصريحات صحفية، أن حالة والد صلاح مستقرة إلى حد كبير، وأنه غادر المستشفي نحو المنزل.

وأضاف، أن والده عانى من عدة إضطرابات في القلب، تسببت في دخوله المستشفى.

ومن المقرر أن يجري صلاح غالي عدة فحوصت طبية إضافية، من أجل الاطمئنان على صحته بشكل كامل.