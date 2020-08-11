الامارات | ناد ألماني يلغي عضوية مشجع اعترض على وضع صورة مسجد في قميص الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن ناد ألماني يلغي عضوية مشجع اعترض على وضع صورة مسجد في قميص الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى نادي كولون الألماني لكرة القدم عضوية أحد مشجعيه بعد اعتراضه على وضع صورة لمسجد على قميص النادي، بينما في واقعة أخرى يحقق نادي بايرن ميونخ في مزاعم عنصرية في أكاديمية الشباب. وذكر كولون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" اليوم أنهم "وافقوا بسعادة على إلغاء "عضوية المشجع". وكتب المشجع للنادي قائلا :"لا أستطيع التعرف على نفسي مع وجود المساجد والمسلمين".

وبجانب كاتدرائية كولون ونهر الراين ومعالم المدينة الأخرى، يحتوي قميص كولون أيضا على رسم لمسجد منسوج في القماش. في الوقت نفسه، أكد نادي بايرن ميونخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النادي يحقق في محتوى دردشة مزعوم في مجموعة عبر تطبيق "واتساب".

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