الامارات | مفاجأة.. زيدان ينهي إعارة النرويجي أوديغارد ويستدعيه إلى قائمة الريال للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. زيدان ينهي إعارة النرويجي أوديغارد ويستدعيه إلى قائمة الريال للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي ريال مدريد إعادة نجمه الشاب النرويجي أوديغارد، وإنهاء إعارته لفريق ريال سوسيداد الإسباني، وذلك قبل أيام من انطلاق تحضيرات الموسم الجديد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وقالت صحيفة "ماركا" إن الإقصاء من أبطال أوروبا، دفع الجهاز الفني للتفكير في كل الخيارات الممكنة لترميم صفوف الفريق، وأولها استعادة النجوم الشباب المميزين، وبينهم أوديغارد.

وأظهر أوديغارد (21 عاما) خلال الموسم المنصرم (الأول من عقد الإعارة الممتد على موسمين) مع سوسيداد مهارة مميزة، خاصة على مستوى صناعة اللعب، وهو أكثر المراكز التي يعاني منها الريال حاليا. يذكر أن الريال وقع لأوديغارد حين كان في الـ16 من عمره في 2015.

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