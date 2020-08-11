الامارات | عجمان يضم مدافع شباب الأهلي محمد إسماعيل بعقد لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يضم مدافع شباب الأهلي محمد إسماعيل بعقد لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان، اليوم عبر حسابه على (تويتر) إتمام اتفاقه مع مدافع فريق شباب الأهلي، محمد إسماعيل، للدفاع عن ألوان الفريق، في عقد يمتد لمدة موسمين من دون الكشف عن التفاصيل المادية.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي عن أن محمد إسماعيل (28 عاماً) انضم إلى معسكر الفريق المقام حاليا في جبل علي، ويعد خامس صفقات «البرتقالي» على صعيد اللاعبين المواطنين، والسابعة على صعيد الصفقات الجديدة.

وسيعوض محمد إسماعيل، رحيل قائد الفريق محمد يعقوب، الذي انتهى عقده رسمياً مع النادي، دون أن يتم التمديد له. وخاض محمد إسماعيل مع شباب الأهلي 10 مباريات رسمية في دوري الخليج العربي.

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