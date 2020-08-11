شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يخشى لعنة خروج الكبار أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند التاسعة مساء غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة، يبدأ فصل جديد من المتعة الكروية عندما يلتقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى مع نظيره أتالانتا الإيطالى على أرض ملعب «النور» فى لقاء دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

كانت قد سادت حالة من التفاؤل داخل معسكر باريس سان جيرمان الفرنسى منذ يومين بعد مشاركة كيليان مبابى فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق أتالانتا المقرر لها اليوم الأربعاء، ولكن عاد مرة أخرى التشاؤم للمعسكر الباريسى من جديد بعد شكوك حول مشاركة الجوهرة السمراء فى لقاء اليوم.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن اللاعب شارك فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من التواء فى كاحل القدم اليمنى كان قد تعرض له خلال مباراة سانت إيتيان، يوم 24 يوليو الماضى، فى نهائى كأس فرنسا، مما جعل التفاؤل يسود معسكر الفريق الباريسى لشفاء الجوهرة السمراء الفرنسية، بينما خرجت تقارير صحيفة تزعم خروج مبابى خارج تشكيلة الفريق الفرنسى.