شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودى لـ«إكرامى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول عرضاً جاداً من أحد أندية الوسط بالدورى السعودى من أجل الانضمام إليه خلال الموسم المقبل فى ظل إعلان حارس الأحمر رغبته بالرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حارس الأهلى طلب من مسؤولى النادى السعودى منحه فرصة للتفكير فى العرض والرد عليهم منتصف الشهر الجارى لاتخاذ القرار النهائى سواء باللعب فى الدورى المصرى والانتقال الى الدورى السعودى.

كان إكرامى، قد اتفق مبدئيا مع مسؤولى بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لكنه لم يوقع على أى عقود رسمية فى الفترة السابقة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ«المصرى اليوم» أن إكرامى يرغب فى اللعب بالدورى المصرى لكن العرض المغرى الذى تلقاه من النادى السعودى فى الفترة الأخيرة جعله يعيد التفكير مرة أخرى فى إمكانية تكرار تجربة الاحتراف الخارجى.

وعقد المدرب السويسرى فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول جلسة ودية مع شريف إكرامى قبل مواجهة إنبى الأخيرة التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل لا شىء سجلهما على معلول ومحمد هانى اتفق خلالها الطرفان على عدم الاستعانة بمجهوداته خلال المباريات المحلية والإفريقية حتى نهاية الموسم الجارى إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وأوضح فايلر، خلال الجلسة آنه يرغب فى الاعتماد على الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفى حارسى المرمى حتى نهاية الموسم الجارى باعتبار أنهما مستمران مع الفريق، ووافق فايلر على منح إكرامى إجازة قبل المباريات بالدورى الممتاز، طالما أنه لن تتم الاستعانة به فى المرحلة المقبلة، وطالب المدير الفنى من الحارس الحفاظ على مستواه الفنى والبدنى تحسبا للاعتماد عليه فى أى وقت سواء فى الدورى أو المباريات الإفريفية.

يأتى هذا فى الوقت الذى ركز فيه فايلر، المدير الفنى للفريق على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة إنبى فى الدورى الممتاز خصوصا الرعونة أمام المرمى وتأخر تسجيل الأهداف، إلى جانب الفردية التى اتسم بها اللاعبون خلال مواجهة الفريق البترولى، كما عقد المدير الفنى جلسة خاصة مع محمد الشناوى حارس المرمى طالبه خلالها بضرورة الحفاظ على مستواه الفنى والبدنى باعتبار أنه الحارس الأساسى ولا يرغب المدير الفنى فى الاعتماد على أى بديل له.

فيما بدأ ياسر ابراهيم، مدافع الفريق تدريبات الجرى حول الملعب فى مرحلة جديدة ضمن برنامج التاهيل الذى يخضع له اللاعب.

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ويخضع ياسر ابراهيم لبرنامج تاهيلى تحت اشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التاهيل بالفريق وذلك للتعافى من الاصابة التى تعرض لها مؤخرا.

ويذكر أن اللاعب خاض برنامجا بدنية وعلاجا طبيعيا فى «الجيم» بعد اصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب فى غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبى امس الأول.