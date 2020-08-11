شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة جديدة تهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجه إدارة النادي الأهلي عقبة جديدة بشأن إتمام صفقة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي إلى صفوف الفريق من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ«المصري اليوم» إنه بينما كانت إدارة هيدرسفيلد في طريقها للموافقة على عرض الأهلي وتخفيض القيمة المالية التي حددتها للاستغناء عن اللاعب من 4 ملايين جنيه إسترليني إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، ظهرت عقبة جديدة قد تعطل الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي عرضت دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن على دفعات وليس بشكل كامل، وهو ما رفضته إدارة النادي الإنجليزي.