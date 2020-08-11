شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد إقامة مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد متحدث باسم أتلتيكو مدريد أن النادى الإسبانى ألغى آخر جولة من تدريباته قبل السفر إلى لشبونة للمشاركة فى دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا، بعد ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد فى صفوفه.

وكان من المقرر أن يسافر أتلتيكو إلى عاصمة البرتغال أمس الأول، لكن المتحدث قال إن جميع الخطط علقت حتى ورود نتائج آخر جولة من الفحوص التى خضع لها لاعبو الفريق والطاقم التدريبى اليوم.

وأوضح النادى أن نتيجة هذين الشخصين جاءت إيجابية بعد خضوعهما للفحص يوم السبت الماضى، ولم يكشف النادى عن اسم المصابين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن النتيجتين الإيجابيتين هما للاعبين من الفريق.

ولم تسجل أى إصابات بالعدوى فى صفوف أتلتيكو مدريد عند استئناف مباريات الدورى الإسبانى الأول فى يونيو حزيران الماضى، بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر.

فى نفس السياق، ذكر الاتحاد الأوروبى، أنه لا يرى مبررًا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيج، والتى من المقرر لها اليوم، فى ربع نهائى دورى الأبطال، رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة الروخى بلانكوس، بفيروس كورونا.

وكشف اليويفا لوكالة الأنباء الألمانية «المباراة ستقام فى موعدها المقرر».

Advertisements

وأضاف أنه لن يدلى بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدًا التزام الفرق بالبروتوكول الطبى لليويفا.