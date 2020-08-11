شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يدرس التعاقد مع بيرناردو سيلفا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى برشلونة الإسبانى، يرغب فى التعاقد مع البرتغالى بيرناردو سيلفا جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن الدولى البرتغالى مراقب من قبل البارسا لدعم الفريق خلال الموسم المقبل، ويرغب فى إقناع اللاعب الشاب بإعطائه دورًا قياديًا مع البلوجرانا خلال اللعب مع رفاق ليونيل ميسى، وفى سن الخامسة والعشرين، يكمل البرتغالى موسمه الثالث فى مانشستر سيتى، ولا يزال لديه خمس سنوات أخرى من العقد الموقع معه.
ويبدو من الصعب على السيتزنز والمدرب بيب جوارديولا التفكير فى مسألة رحيل اللاعب، ولكن البارسا يرغب فى إدراج الظهير الأيمن للفريق نيلسون سيميدو فى الصفقة.
لعب برناردو سيلفا 52 مباراة رسمية مع السيتى هذا الموسم، رغم أن زميله فيل فودين أصبح الخيار الأول لبيب جوارديولا فى الوقت الحالى، كما ظهر فى إياب دور الـ16 الذى خاضه مانشستر سيتى ضد ريال مدريد يوم الجمعة الماضى.
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