شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفكر فى الإطاحة بـ«كيتا» للتعاقد مع ألكانتارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول يسعى لبيع الغينى نابى كيتا من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع الإسبانى تياجو الكانتارا نجم بايرن ميونخ هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن كلوب أخبر إدارة ليفربول برغبته فى بيع نابى كيتا من أجل تمويل صفقة تياجو الكانتارا خلال موسم الانتقالات الحالى، ويعانى نابى كيتا من عدم المشاركة أساسيا مع ليفربول منذ انضمامه قادما من لايبزيج الألمانى فى صيف 2018، وتعرض للعديد من الإصابات التى أبعدته عن عدد من مباريات الريدز.

وينتهى تعاقد تياجو مع البايرن فى صيف 2021، وهو ما يجبر النادى البافارى على بيعه الصيف الحالى بدلا من رحيله مجانا. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ليفربول اتفق مع لاعب خط الوسط الإسبانى على العديد من البنود الشخصية وتتوقف على توصل ليفربول إلى اتفاق مع بايرن ميونخ حول المقابل المادى لانتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.