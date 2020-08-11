شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الشباب هم الضمانة الأساسية للهوية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر أولويات الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية مع نظرائه من دول الإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن وموريتانيا، وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن الشباب العربي يحظى بكل الأهمية في الفترة الحالية، وأن الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة هامة وحيوية من أجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة حيث جاء الأمن على أولويات الشباب تليها التعليم والرعاية الصحية، الدخل، فرص العمل، تطوير الذات، البيئة، البنية التحتيه، التقدم التكنولوجي، المعايير الاجتماعية بالإضافة إلى الترفيه.

وقال إن الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الأوطان العربية، وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، مضيفًا أن مصر تولي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أهمية كبيرة بالشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والاداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جليا في الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من اجل اعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتيه.

شهد المؤتمر اعلان نتائج دراسة اولويات الشباب العربى الذي شارك في مرحلتها الاولى وعددهم ٧٠٠٠ شاب وشابة يمثلون ٢١ دولة عربية في الفئة العمرية من ١٥ لـ٣٤ عاما وذلك لتشكيل خارطة طريق للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الشبابية العربية ضمن ١١ قطاعاُ حيوياً كما سيتم تدشين اول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربى.

كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء الوطن العربى لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار .

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