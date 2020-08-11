شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب من تحطيم رقم «بيليه» القياسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، من الرقم القياسى لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف سواء مع الأندية والمنتخبات، المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية السابق بيليه، برصيد 767 هدفا.

واستعرضت صحيفة «صن» الإنجليزية، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر تاريخ كرة القدم، والتى يتصدرها الأسطورة البرازيلية بيليه، برصيد 767 هدفا.

وصل النجم البرتغالى رونالدو، إلى الهدف رقم 737 فى مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده، بعد تسجيله ثنائية فى شباك فريق ليون الفرنسى، مساء الجمعة الماضى، فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا. وسجل النجم البرتغالى 638 هدفا، خلال 852 مباراة فىى مسيرته مع الأندية التى لعب لها، بجانب 99 هدفا، سجلها بقميص منتخب بلاده، خلال 164 مباراة.

ونجح صاروخ ماديرا، فى تخطى النجم البرازيلى السابق روماريو، الذى أصبح فى المركز الثالث، برصيد 734 هدفا، ويأتى النجم الألمانى السابق جييرد مولر، فى الترتيب الرابع، برصيد 720 هدفا.

وجاء النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، مهاجم فريق برشلونة، فى المركز الخامس، برصيد 717 هدفا، ثم النجم المجرى السابق بوشكاش، 706 أهداف.

ويغيب النجم البرتغالى، رونالدو، عن دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2009 - 2010، عندما كان ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، وخرج على يد فريق ليون الفرنسى أيضا.

فى نفس السياق، توج البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بجائزة جديدة، بعد نهاية موسم فريقه الإيطالى بتوديع دورى أبطال أوروبا، على يد ليون.

وذكر الموقع الرسمى ليوفنتوس، أن رونالدو حصل على جائزة أفضل لاعب فى الموسم بالسيدة العجوز.

وأثنى النادى الإيطالى على رونالدو، نظرًا لأنه كان عنصرًا ثابتًا وسط كل المتغيرات التى شهدها الموسم.

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وعلى مدار الموسم المنصرم، تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 31 هدفًا فى 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفى جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالى فى 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدورى الإيطالى سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلى هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.