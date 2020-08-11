شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: الأهلي يفكر في الاستغناء عن صالح والشيخ والسيد ونرحب بالتعاقد معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، رغبته في التعاقد مع صلاح جمعة لاعب الأهلي، رغم تحفظه على تصرفاته خارج الملعب.

وقال مصيلحي في تصريحات لإذاعة راديو مصر: «صالح جمعة رغم تصرفاته، لكنه يبقى لاعبا بمستوى عال، وإضافة لنا، وبالتأكيد نرحب تماما بالتعاقد معه، لقد تواصلنا بالفعل مع مسؤولي الأهلي منذ فترة، وتم إبلاغنا بأن هناك اتجاه للاستغناء عن صالح جمعة وأحمد الشيخ وحسين السيد».

وأضاف مصيلحي: «لكن ظروف توقف النشاط وعدم وضوح الرؤية تماما بشأن استكمال الدوري من عدمه، أوقفت التحرك لضم أي من اللاعبين الثلاثة، بالطبع الثلاثي إضافة للاتحاد السكندري، ويحتاجهم الفريق، لكن يبقى القرار النهائي بيد المدير الفني طلعت يوسف».