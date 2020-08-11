شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لسير انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ يعد واجبًا وطنيًا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي حرص الجميع على النزول والإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم، بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية، وإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وأضاف «صبحي» أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافة المحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأشار وزير الرياضة إلى تواجد 20 ألف شباب وفتاة من الكيانات الشبابية المنتشرة بالمحافظات، لتسهيل عمليات التنظيم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم والتعقيم أثناء الانتخاب، وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتوثيق للعملية الانتخابية.