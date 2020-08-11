شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يشتري منزلًا بالقرب من مقر إنتر ميلان في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، عن تفاصيل شراء النجم الأرجنتيني، ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي منزلًا بالقرب من مقر نادي إنتر في مدينة ميلانو.

وقالت الشبكة في تقرير لها، أن هذا الأمر جاء بعد أسابيع قليلة من شراء والد ميسي لمنزل في نفس المنطقة، ليعزز أنباء انتقال البرغوث إلى النيراتزوري.

وربطت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية مؤخرًا ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

يذكر أن تقارير صحفية سبق أن بررت شراء والد ميسي لمنزل في ميلانو، بسبب انخفاض الضرائب هناك.

وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في صيف العام المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

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