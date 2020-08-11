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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوريتسكا: يمكننا التغلب على أي خصم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
اوضح لاعب نادي بايرن ميونيخ الالماني ليون غوريتسكا ان بمانويل نوير ومارك تير شتيغن، حارسي الفريق البافاري وبرشلونة الإسباني هما افضل حارسين في العالم.
واتت هذه التصريحات قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فقال: "يمكنكم القول بإنهما أفضل حارسين في العالم، أنا محظوظ بما يكفي للعب معهما في المنتخب الألماني".
وأضاف: "نوير يمنحنا الأمان، لقد تطور مارك أيضًا وأصبح حارس مرمى من الطراز العالمي في برشلونة، ألمانيا سعيدة بامتلاك حارسين مثلهما".
وعن المباراة، اختتم: "أعتقد أنه يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، بالطبع نعلم أن هناك فريقًا جيدًا للغاية ينتظرنا ويملك لاعبين من الطراز العالمي، لكننا جاهزين، لقد تطورنا خلال الأشهر التسعة الماضية".
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