غوريتسكا: يمكننا التغلب على أي خصم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اوضح لاعب نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​ليون غوريتسكا​ ان ب​مانويل نوير​ و​مارك تير شتيغن​، حارسي الفريق البافاري و​برشلونة​ الإسباني هما افضل حارسين في العالم.

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واتت هذه التصريحات قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فقال: "يمكنكم القول بإنهما أفضل حارسين في العالم، أنا محظوظ بما يكفي للعب معهما في المنتخب الألماني".

وأضاف: "نوير يمنحنا الأمان، لقد تطور مارك أيضًا وأصبح حارس مرمى من الطراز العالمي في برشلونة، ألمانيا سعيدة بامتلاك حارسين مثلهما".

وعن المباراة، اختتم: "أعتقد أنه يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، بالطبع نعلم أن هناك فريقًا جيدًا للغاية ينتظرنا ويملك لاعبين من الطراز العالمي، لكننا جاهزين، لقد تطورنا خلال الأشهر التسعة الماضية".