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غوريتسكا: يمكننا التغلب على أي خصم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اوضح لاعب نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​ليون غوريتسكا​ ان ب​مانويل نوير​ و​مارك تير شتيغن​، حارسي الفريق البافاري و​​ الإسباني هما افضل حارسين في العالم.

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واتت هذه التصريحات قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فقال: "يمكنكم القول بإنهما أفضل حارسين في العالم، أنا محظوظ بما يكفي للعب معهما في المنتخب الألماني".

وأضاف: "نوير يمنحنا الأمان، لقد تطور مارك أيضًا وأصبح حارس مرمى من الطراز العالمي في برشلونة، ألمانيا سعيدة بامتلاك حارسين مثلهما".

وعن المباراة، اختتم: "أعتقد أنه يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، بالطبع نعلم أن هناك فريقًا جيدًا للغاية ينتظرنا ويملك لاعبين من الطراز العالمي، لكننا جاهزين، لقد تطورنا خلال الأشهر التسعة الماضية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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