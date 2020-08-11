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السد يقترب من التعاقد مع ميندي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

إقترب ​نادي السد​ القطري من التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي ​نامباليس ميندي​ في صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادي ​ليستر سيتي​ الإنكليزي.

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وكان صاحب الـ 28 عاماً قد أمضى المواسم الاربعة الأخيرة مع نادي الثعالب قادماً من نادي نيس الفرنسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

لكن ميندي لم ينجح كثيراً في كرة القدم الإنكليزية، وإكتفى بالمشاركة في 50 مباراة مع ليستر في جميع المسابقات منها 8 فقط في الموسم الماضي.

وسيكون ميندي اللاعب الأوروبي الثاني الذي سينضم إلى السد في هذه الفترة بعد النجم الاسباني سانتي كازورلا.

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