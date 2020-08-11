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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السد يقترب من التعاقد مع ميندي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إقترب نادي السد القطري من التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نامباليس ميندي في صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادي ليستر سيتي الإنكليزي.
وكان صاحب الـ 28 عاماً قد أمضى المواسم الاربعة الأخيرة مع نادي الثعالب قادماً من نادي نيس الفرنسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.
لكن ميندي لم ينجح كثيراً في كرة القدم الإنكليزية، وإكتفى بالمشاركة في 50 مباراة مع ليستر في جميع المسابقات منها 8 فقط في الموسم الماضي.
وسيكون ميندي اللاعب الأوروبي الثاني الذي سينضم إلى السد في هذه الفترة بعد النجم الاسباني سانتي كازورلا.
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