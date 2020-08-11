اخبار الرياضه

لاتسيو يريد التجديد لإنزاغي قبل نهاية الشهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يريد التجديد لإنزاغي قبل نهاية الشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

يسعى نادي ​لاتسيو​ الإيطالي لتجديد عقد مدرب الفريق ​سيموني إنزاغي​ في الفترة المقبلة، بعد أن أعاد النسور إلى بطولة للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

Advertisements

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن الإدارة قد توصلت إلى إتفاق مبدئي مع المدرب على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2023.

وسيحصل إنزاغي على زيادة ملحوظة في راتبه ليصل إلى 3 ملايين يورو سنوياً، علماً أنه يتقاضى مليوني يورو في العام حالياً.

يذكر أن النادي يعمل على تجديد عقد الهداف تشيرو إيموبيلي في الوقت نفسه أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يريد التجديد لإنزاغي قبل نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا