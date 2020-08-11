لاتسيو يريد التجديد لإنزاغي قبل نهاية الشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

يسعى نادي ​لاتسيو​ الإيطالي لتجديد عقد مدرب الفريق ​سيموني إنزاغي​ في الفترة المقبلة، بعد أن أعاد النسور إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

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وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن الإدارة قد توصلت إلى إتفاق مبدئي مع المدرب على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2023.

وسيحصل إنزاغي على زيادة ملحوظة في راتبه ليصل إلى 3 ملايين يورو سنوياً، علماً أنه يتقاضى مليوني يورو في العام حالياً.

يذكر أن النادي يعمل على تجديد عقد الهداف تشيرو إيموبيلي في الوقت نفسه أيضاً.