مولر: مباراتنا امام برشلونة لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اكد نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ ​توماس مولر​ أن مواجهة ​برشلونة​ في ربع نهائي ​دوري أبطال أوروبا​، لن تكون سهلة على الطرفين.

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ونشرت صحيفة كيكر الألمانية تصريحات مولر التي اتت على الشكل التالي: "تحقيقنا للأرقام القياسية ليس بالصدفة البحتة، لكننا نأخذ كل مباراة على محمل الجد".

وأضاف: "برشلونة لم يتوج بلقب الليغا، وكان يُعاني من بعض الصعوبات، لكن لعب مباراة واحدة في النظام الجديد يمكن أن يحدث أي شيء".

يذكر أن برشلونة تخطى عقبة نابولي، بعد التعادل ذهابًا بهدف لمثله، وانتصر في معقله كامب نو 3-1، بينما سحق بايرن ميونيخ تشيلسي الإنكليزي ذهابًا وإيابًا.