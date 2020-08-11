شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيتسل: نحن سعداء ببقاء سانشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 لفت اللاعب أكسيل ​فيتسل​ إلى أنه مقتنع بأن زميله جادون ​سانشو​ المرتبط بمانشستر يونايتد سيبقى في بوروسيا ​دورتموند​ بعد إصرار مايكل زورك على عدم بيع الدولي الإنكليزي هذا الصيف.

وقال فيتسل: "يبقى ونحن جميعا سعداء. العام الماضي والعام الأول عندما جئت كان أحد أهم اللاعبين الهجوميين لفريقنا. هذه أخبار جيدة حقًا بالنسبة لنا بأنه سيبقى، على الأقل، موسمًا آخر".

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