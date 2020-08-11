شكرا لقرائتكم تحسن حالة طارق العشري وعبد الظاهر السقا بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحسنت حالة كل من طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من وباء كورونا الذى داهم أعضاء الفريق الساحلى أول أمس وأصاب 22 فردا دفعة واحدة وهو ما أدى لتأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود التى كان مقررا لها أمس الإثنين .
وقام مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية بإلغاء المعسكر ببرج العرب وعودة الفريق ودخولهم إحدى القرى السياحية فى بورسعيد وتحويلها لعزل صحى لحين الأطمئنان على صحة جميع اللاعبين بالكامل .
من جانبه توجه عبد الظاهر السقا بالشكر لكل ما قام بالإتصال به للإطمئنان عليه مؤكدا أنه شعر بالتعب فى البداية ورفض الرد على الجميع حتى يستعيد جزءا من صحته بالاضافة للإطمئنان على باقى أعضاء الفريق وهعو ما حدث بالفعل .
وأضاف السقا أنه بالرغم من صعوبة وباء كورونا الذى شعر به شخصيا بعد إصابته إلا أنها أعادت له اواصر الصداقة مع عدد من الأشخاص الذى ابتعد عنهم خلال الفترة الماضية بسبب المشاغل الحياتية موجها فى النهاية شكره للجميع .
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