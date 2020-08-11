شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يواصل برنامجه التأهيلي خلال تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها. وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة. ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. Advertisements

وانطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وشارك في التدريبات كلا من محمود جنش ومحمد صبحي، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو وشيكابالا ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف وأسامة فيصل واحمد عيد وسيف جعفر ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد وعبدالله جمعة وكريم بامبو وحسام عبدالمجيد.

وكان الجهاز الفني قد منح عدد كبير من اللاعبين راحة بعد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.