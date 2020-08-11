شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة..الدفع بن شرقي وأوناجم وساسي في التشكيل الأساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الثلاثى المحترف في نادى الزمالك المغربيين أشرف بن شرقى و محمد أوناجم والتونسي فرجانى ساسي للتشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة مصر للمقاصة القادمة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفف بالثلاثى المحترف المغربىين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، والتونسي فرجانى ساسي لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، وذلك بعد غياب الثنائى المغربي عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.، ودخولهما احتاطي في الربع الأخير من مباراة الاتحاد السكندري.

ويأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى والتونسي من أجل تجهيزهم بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقان، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.

وسيكون الزمالك مُقبل على مواجهات هامة فى الفترة المقبلة، بعد مباراته أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيخوض بعدها مباراة مصر للمقاصة السبت المقبل، ثم يواجه نادى مصر، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك قبل مباراة القمة أمام الأهلى، لذا يسعى الفرنسى كارتيرون لتجهيز الثنائى المغربى بصورة تامة من أجل مشاركاتهما أمام الأحمر فى قمة الدورى الممتاز، بعدما شكل الثنائى خطورة واضحة للأبيض، قبل توقف النشاط الرياضى وساهموا فى تحقيق الانتصارات مع الفارس الأبيض، الذى توج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى.