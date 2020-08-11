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لاعب سلة الاتحاد يقرب أحمد رفعت وسيسيه من زعيم الثغر

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جدة - عمرو شويل يسعى نادى الاتحاد السكندرى، للحصول على خدمات أحمد رفعت ورزاق سيسيه من الزمالك بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستعار نادى الاتحاد أحمد رفعت هذا الموسم من الزمالك ويقدم مستويات كبيرة مع زعيم الثغر، بالإضافة لرزاق سيسيه الذى يخوص الموسم الثانى مع الاتحاد معارا من الزمالك.

ويأمل نادى الاتحاد في استغلال رغبة الزمالك فى التعاقد مع أحد لاعبي السلة بالفريق السكندرى، لإنهاء صفقة شراء رفعت وسيسيه بشكل نهائي من الزمالك ضمن الصفقة.

وتعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى  .

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تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .

 

 

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